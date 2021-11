x

SARONNO – Un’altra settimana è arrivata e Radiorizzonti Inblu è pronta, come sempre, a tenere compagnia a tutti i radioascoltatori, con tantissimi ospiti, appuntamenti inediti e tanta buona musica. Qui di seguito gli appuntamenti settimanali:

Martedì 2 novembre– Alle 9.30, come ogni primo martedì del mese, “Orizzonti Magazine Meditel”, con Maria Grazia Buzzetti e Gabriella Girola. A seguire consigli di giardinaggio con Grazia. Per finire la giornata, alle 11.29, con replica alle 21, ospite di Gianni Branca, Massimo Cislaghi per la presentazione del libro “Tre risposte al disordine contemporaneo”.

Mercoledì 3 novembre – Per iniziare la giornata, alle 9.29 “Orizzonti Magazine:Spazio Polo Psicologico”, in studio con Gigi Volpi la Dott.ssa Sara Criscione e la dott.ssa Silvia Grassi. A seguire alle 10.29, con replica ore 19.13, Elvira Ruocco conduce il programma “A spasso nel tempo: Un viaggio nei musei del Made in Italy”. Argomenti del giorno: il Museo dell’Olio Lungarotti, il museo del Parmigiano Reggiano e del Prosciutto a Langhirano. Dopodichè alle 11.03, con replica ore 19.44, Iaia Barzani intervista Giuseppe Antonelli, professore ordinario di Linguistica italiana presso l’Università degli Studi di Pavia, autore del catalogo “Dante ed un’epopea pop”. Per finire alle 11.29, con replica ore 21.00, Open Day alla radio. Ospiti i prof.Claudia Crespi e Alberto Somaschini, incaricati agli Openday scuole superiori cdell’Arcivescovile di Saronno.

Giovedì 4 novembre – Alle 10.29 con replica ore 19.13, Open Day alla radio, in studio l’Istituto Orsoline di Saronno, con il dirigente Roberto Valsecchi. A seguire alle 11.29 in replica ore 21.00 Appuntamento con il cinema, a cura di Gianni Branca e Alessia Gelso, con la partecipazione di Vittorio Mastrorilli. Dopodichè alle 17.08, il nuovo appuntamento con “Orizzonti Magazine: una scuola così si può fare”, le scuole di Saronno e del circondario ripartono in modo creativo con la radio. Ospite, come in mattinata, il dirigente scolastico Roberto Valsecchi, dell’Istituto Orsoline di Saronno. Per finire la giornata alle 20 diretta del consiglio comunale di Saronno

Venerdì 5 novembre – Per iniziare la giornata alle 9.30 all’interno di “Orizzonti Magazine Benessere”, a cura di Rosangela. A seguire alle 10.29, con replica alle 19.13, ospite di Angelo Volpi e Gianni Branca L’Assessore alla Cultura, Pari opportunità, Marketing Territoriale e progetti, Laura Succi. Successivamente, alle 11.03, con replica alle 19.44, sempre Angelo e Gianni, ospitano il Sindaco di Caronno Pertusella Marco Giudici. Dopodichè alle 11.29, con replica alle 21.00, “Il Vangelo della domenica”, letto da Carlo Legnani e commentato da don Angelo Centemeri, e a seguire Popoli, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea Mazzucchelli.

Sabato 6 novembre – Per iniziare la giornata, alle 10.29, con replica, alle 19.13, come ogni ultimo sabato del mese Gianni Branca ed Angelo Volpi conducono “Dalla parte del cittadino”, l’Assessore alla Rigenerazione Urbana Alessandro Merlotti. A seguire, alle 11.29, con replica alle 21, “Nel blu dipinto di blu”, programma musicale a cura di Massimo Tallarini. Domenica 7 novembre – Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. A seguire alle ore 14.30 il consueto “Liberi tutti” a cura di Daniele Sbriglio. Per concludere la settimana con il sorriso alle ore 21.30 “Uazzanane Sunday Night”.

Lunedì 8 novembre – Per iniziare la giornata alle 9.30, appuntamento con il Prevosto di Saronno, Monsignor Claudio Galimberti, e Carlo Legnani. A seguire alle 10.03, appuntamento con Sara Giudici, direttrice de “IlSaronno.it”, e le news da Saronno e dintorni. Dopodichè alle 10.29, con replica alle 19.13, “Match Point”, la trasmissione di sport locale e nazionale, a cura di Paolo ed Agostino. A seguire alle 11.15, con replica alle 20, nel programma “Match Point”, il Sindaco di Saronno (o un rappresentante dell’amministrazione comunale) terrà un aggiornamento di 5 minuti sull’evoluzione della situazione in città nei giorni dell’emergenza Coronavirus su sanità, istruzione e sicurezza. Per finire, alle 11.29, con replica alle 21, Carla e Niva propongono “LA STORIA NEI GIORNI”.

