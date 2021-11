x

UBOLDO – Due pedoni investiti questa mattina a Uboldo, uno è un ragazzino. Il primo episodio si è verificato alle 7.45 in via Raffaello Sanzio nella zona centrale del paese: sul posto è immediatamente accorsa una ambulanza della Croce rossa saronnese ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno. Il ferito, un uomo di 51 anni, è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Saronno, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

Più grave l’episodio che si è verificato alle 9.05 in via 4 novembre, lo stradone che taglia in due il paese e collega Saronno a Busto Arsizio: c’è sempre molto traffico ed uno studente di 15 anni è stato investito da un’auto. Il ragazzo è stato soccorso da una pattuglia dei carabinieri e da una ambulanza della Croce rossa di Saronno ed è stato trasportato all’ospedale di Legnano, ha riportato lesioni e contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

