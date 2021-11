x

SARONNO – La Ciocchina o meglio le motivazioni per cui è stata sospesa tornano al centro del dibattito politico dopo le dichiarazioni del sindaco Augusto Airoldi a Radiorizzonti.

A rinvigorire il dibattito l’ex assessore e ora consigliere comunale Gianpietro Guaglianone che in una nota “colge l’occasione di tutt’attenzione per la comunicazione, per la partecipazione per la trasparenza per rivolgere una domanda direttamente alla Giunta”

“Per la precisione – spiega – vorrei rivolgermi ai singoli assessori ossia a Laura Succi, Franco Casali, Alessandro Merlotti, Novella Ciceroni, Ilaria Pagani, Gabriele Musarò ed anche pur non avendo ancora avuto modo di conoscerlo a Mimmo D’Amato.

Vorrei chiedervi: “La Ciocchina è stata sospesa per motivi sanitari o per motivi organizzativi? C’erano problemi di assembramento o come ha detto il sindaco incapacità di trovare una location? C’era il rischio di un’impennata di casi o la Giunta non è stata capace di aggiungere qualche eccellenza a quelli “tendenti a zero” arrivati dalla città?”

E poi arriva l’affondo politico: “Lo so esprimere la propria opinione è difficile soprattutto se non è allineata con quella di tutta l’Amministrazione. Io sono stato duramente criticato per non aver espresso palesemente le mie opinioni quando erano diverse da quelle della mia squadra. Mi sono arrivate addosso dure critiche. Proprio da voi.

Quindi da chi ha fatto della trasparenza e della partecipazione una bandiera anche a colpi di “siamo meglio degli altri per questo aspetto” mi attendo una qualche presa di posizione. Anche solo per dimostrare di essere meglio di chi vi ha preceduto (come ci dite da mesi). Anche solo per dimostrare che la vostra maggioranza è quello spazio in cui si possono avere idee diverse e in cui poi si fa sintesi trovando una quadra comune.

A meno che…



A meno che non siate anche voi d’accordo che la Ciocchina non sia importante, a meno che non pensiate anche voi che non ci fosse spazio, o che non si potesse aggiungere candidature o che non si potesse trovare una soluzione all’impasse del regolamento. E che di fronte a tutti questi fatti era meglio riassumere alla città “c’è rischio per il covid” invece di essere trasparenti e convididere.

In questo caso potete continuare a non parlare come del resto stanno facendo i vostri partiti Pd, Obiettivo Saronno, [email protected], Con Saronno e Saronno Civica – Lista Airoldi che, generalmente molto loquaci, questa volta si sono ben guardati dall’esprimere una qualsiasi posizione.

