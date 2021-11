x

x

SARONNO – “Inizierà tra poco più di una settimana il ciclo di incontri che il sindaco, con la sua giunta e i consiglieri comunali di maggioranza, ha organizzato con i cittadini nei quartieri della nostra Saronno“.

Inizia così la nota di Obiettivo Saronno sugli “Incontri itineranti in città”.

A poco più di un anno dall’insediamento della nuova amministrazione, e per non aspettare oltre, abbiamo deciso di incontrare i saronnesi nei quartieri dove vivono, per coltivare un momento di confronto collaborativo che riteniamo essere fondamentale nel governo della città, per lavorare in direzione dell’unico obiettivo che ci sta a cuore e che, come Obiettivo Saronno, ci ha resi “malati” di amministrazione locale: agire e prendere decisioni a favore dell’interesse pubblico, del miglioramento della vivibilità della nostra Città che ha nel proprio Dna una potenzialità di crescita quasi esplosiva. Ogni giorno siamo bersagliati da molteplici informazioni e questo non aiuta a far arrivare nelle case anche ciò che riguarda più da vicino noi cittadini di Saronno. Riteniamo, invece, importante che la città in cui viviamo si trasformi e cresca in accordo ai desideri delle persone che la abitano.

Da qui nasce la volontà di incontrarci e confrontarci sui temi che ci stanno più a cuore: i servizi per i cittadini, la sicurezza, la viabilità, la riqualificazione degli spazi e degli edifici abbandonati, la cura dei giardini e dei parchi, l’offerta culturale e ricreativa e tanto altro.

Il nostro intento è di incontrarci per ascoltare le idee, i suggerimenti e le proposte dei cittadini, valutare insieme cosa è possibile fare, quali sono le priorità e capire i tempi necessari per attuare le azioni e i progetti che sono interessanti per tutti noi, cittadini di Saronno.

Gli incontri termineranno intorno alla metà di dicembre e impegneranno il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri comunali di maggioranza per sei incontri itineranti.

Dopo una breve introduzione di Augusto Airoldi, gli assessori esporranno sinteticamente le azioni e i progetti che sono stati attuati nel primo anno di governo della città per poi lasciare ampio spazio al confronto con i cittadini con l’obiettivo di raccogliere i suggerimenti e le proposte che nascono dai reali bisogni e desideri di ognuno nell’ottica di risolvere criticità e migliorare il nostro vivere a Saronno.

Il nostro bla bla bla si ferma qui, domani (oggi ndr) ci sarà la conferenza stampa nella quale il Sindaco comunicherà questa iniziativa e il calendario degli incontri. Dalla prossima settimana vi aspettiamo numerosi perché siamo sicuri che, in questi momenti di partecipazione, possano nascere opportunità importanti per il bene collettivo, per tutti noi. Obiettivo… Saronno”.