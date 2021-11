x

x

MISINTO All’ottava giornata del campionato di seconda categoria si vedono sfidarsi Misinto e Gerenzanese.

Nel primo tempo ci sono poche occasioni e la partita sembra essere tranquilla. Ecco però che da un rimpallo in area, la Gerenzanese si porta sull’1-0 intorno allo scadere dei primi 45′. Inizia il secondo tempo e la squadra ospite ne fa subito un altro: in contropiede gli uomini Pigniatiello non sbagliano. La partita sembra ormai chiusa, quando però il Misinto a 5 minuti dalla fine segna di testa su punizione; a segnare è il subentrato Mariniello. La fine della partita è diventata ormai la parte più ad alta intensità della partita, con la squadra di casa che cerca disperatamente un pareggio. Azioni su azioni, quando però, quella giusta finalmente arriva: un’autorete fortunosa porta il risultato sul 2 – 2. La partita finisce qui, dopo dei minuti finali particolarmente accesi. Le due squadre, alla fine, si dividono i punti e se ne portano a casa uno a testa.

Misinto – Gerenzanese 2-2

MISINTO Bordonali, Anzani, Mazzeo, Betti, Garziano (1′ st Mariniello), Ceron (12′ st Bertazzoli), Auricchio, Peverelli, Oddo (42′ st Spoleti), Romeo, Riva (36′ st Piccoli). A disposizione Franzoni, Folla, Baldassare. All. Vago Mario.

GERENZANESE Girola, Sponsale, Restelli (33′ st Forliano), Franchi, Iacolare, Langue, Spitaleri (41′ st Crespi), Longoni, Cattaneo (9′ st Viola), Donadel (21′ st Rampoldi), Anafllouss (21′ st Di Lio). A disposizione Salvadore, Daga, Sala. All. Pigniatiello Mauro.