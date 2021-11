x

x

LEGNANO – Partita travolgente tra il Legnarello e la Cogliatese che si sblocca dopo 15 minuti con il gol di Pecin il quale porta in vantaggio la squadra ospite a seguito di una disattenzione difensiva del Legnarello. Squadra di casa che pareggia al minuto 22 del primo tempo grazie alla realizzazione dal dischetto di Barbui. Nemmeno il tempo di esultare per la squadra di Legnano che dopo neanche un minuto dal gol fatto va in svantaggio 1 a 2 grazie al gol arrivato dalla spizzata di testa di Beretta su cross di Roncalli. Secondo tempo non meno entusiasmante del primo, infatti, al minuto 53 arriva la doppietta di Barbui che pareggia 2 a 2 nuovamente su rigore. Cogliatese che non si demoralizza e al 33’ del secondo tempo torna in vantaggio per la terza volta nella partita grazie alla rete del subentrato Zampieri su assist di Zappa. Partita che viene definitivamente chiusa all’87 minuto con un’altra rete di Zampieri. La Cogliatese vince così 2 a 4 una partita non semplice nel campo del Legnarello e torna a portare a casa tre punti importanti avvicinandosi così al primo posto del girone. Quinta sconfitta invece per il Legnarello che resta così in ultima posizione.

A.S.D. LEGNARELLO SSM – A.S.D. COGLIATESE 2-4

A.S.D. LEGNARELLO SSM: Campidoglio, Ndreka, Beretta, Gajeta(36’ st Italia), Stecchini(17’ st Landoni), Dellacqua(33’ st Salvati), Mallia, Di Bella, Galli(36’ st Riina), Dell’Acqua C, Barbui. A disposizione: Gambazza, Di Blasi, Bianchi, Corrias. All: Ingrassia.

A.S.D. COGLIATESE: Ortolan, Ventrella(8’ st Quici)(45’ st Pietricola), Roncalli, Amadio(31’ st Manno), Pastore, Chiari, Zappa, Murari, Beretta, Pascale(8’ st Marcolongo), Pecin(17’ st Zampieri). A disposizione: Borgonovo, Messina, Veronese. All: Bertucci.