SARONNO – Una serata di puro divertimento ed emozioni che fa del bene da Saronno ad Haiti. E’ quella che si è tenuta ieri era al circo Città di Roma che ormai da diversi giorni ha montato il proprio tendone alle porte del rione Matteotti tra via Parma e viale Europa.

Ieri sera alle 7 si è tenuto lo spettacolo di arte varia (senza leoni, tigri e affini) organizzato con la sezione Sorriso del Cral di Ferrovienord per devolvere il ricavato in beneficenza per il progetto della scuola ad Haiti.

Il circo ha aderito con entusiamo a questo progetto anche per il legame che si è creato con la città di Saronno dove hanno trascorso tutto il lockdown con il sostegno di diverse realtà, dalla Croce Rossa all’Enpa.

Così, esattamente come l’anno scorso, il circo si è reso disponbile per uno spettacolo solidale a cui hanno potuto assistere gratuitamente tutti i bimbi e i ragazzi (pagavano solo gli adulti) ma soprattutto realtà come la Cls, il Granello, Cdd Giovanni Paolo II, il Villaggio Sos e alcuni piccoli della Gs Robur.

Spalti pieni dunque ieri sera per un momento di intrattenimento che ha visto la presenza anche di Fabrizio Vendramin.