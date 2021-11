x

x

SARONNO – Insolito acquisto per l’Amministrazione comunale che ha compraro da una società della provincia di Padova 10 mila sms per la biblioteca comunale Oriana Fallaci che ha sede a Casa Morandi in viale Santuario.

Niente libri, dvd o riviste questa volta, anche per affrontare l’effetto Covid il servizio bibliotecario ha avuto bisogno di un pacchetto di sms.

La determina, infatti, spiega che per effetto della pandemia e dei vari lockdown la biblioteca ha potenziato i servizi di prenotazione online di libri e documenti.

Così la biblioteca saronnese che è capofila del sistema bibliotecario si è trovata a far fronte alla necessità di una maggior mole di invio. La scelta degli sms è dettata dal fatto che li sistema di comunicazione debba essere compatibile con il software adottato dalla Provincia di Varese per la gestione delle biblioteche della rete provinciale.

Il costo dell’investimento è di 610 euro che sarà imputato al capitolo del bilancio comunale dedicato alla biblioteca in cui arrivano le quote dei Comuni aderenti al sistema bibliotecario.

(foto archivio)