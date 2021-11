x

x

ORIGGIO – Quattro medaglie e tanta soddisfazione per Andrea Cremaschi 18enne origgese studente del liceo saronnese Legnani che ha brillato ai mondiali di pattinaggio di velocità in corso a Ibaguè in Colombia.

un vero proprio bottino quello di Cremaschi è arrivato secondo, per pochi millimetri nella categoria Junior, ha conquistato il bronzo sui 500 metri, nei 200 metri Dual TT e nella specialità Americana insieme a Manuel Ghiotto e Riccardo Ceola.

“Ho iniziato da bambino perchè c’era un impianto vicino a casa mia, ad Origgio, e perchè già lo praticava mia sorella – ha raccontato Andrea, in un intervista nell’inverno 2019 a ilSaronno – Agli Europei di Pamplona in Spagna ho ottenuto sette medaglie d’oro ed una di argento con la Nazionale italiana. La mia gara preferita è la cinquecento metri, corta ma molto più tattica di quanto possa sembrare”.

(foto dalla pagina Instagram del giovane campione)

QUI L’INTERVISTA A MATCHPOINT DI ANDREA CREMASCHI

QUI L’INTERVISTA AL GIOVANE CAMPIONE DURANTE IL COVID