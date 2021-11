x

SARONNO – Anni di passione e sacrifici, così, a soli tredici anni, Sofia Turconi ha sfiorato, insieme al suo fidato pony Flika, il podio nella competizione nazionale Best Rider che si è disputato a FieraCavalli 2021 a Verona.

Nata nel 2008, l’amore dei cavalli della giovanissima saronnese l’ha condotta a Cesano Maderno, dove, col Team Soffientini e l’istruttore Luigi Maria Soffientini, dedica sei pomeriggi alla settimana alla sua passione più grande. Molto tempo e molta dedizione hanno permesso al talento di sbocciare: lo scorso ottobre, Sofia Turconi si è guadagnata la nona posizione nella competizione Progetto Sport a San Giovanni Marignano, nel livello 1 pony altezza 100. Questo risultato l’ha portata nuovamente, come due anni fa, alla competizione nazionale Best Rider, tenutasi a Verona nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5 novembre in occasione della 123esima edizione di Fieracavalli.

Eccellente il risultato alla competizione veronese: la giovanissima cavallerizza e il suo fidato compagno Flika si sono affermati come i quarti migliori in Italia, nella categoria livello 1.

(in foto: Sofia Turconi in gara e con il suo cavallo Flika)

