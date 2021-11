x

SARONNO – Si presenterà stamattina per fare denuncia alla stazione dei carabinieri di Saronno il papà di un ragazzo protagonista di un movimentato epsiodio avvenuto in centro nelle ultime ore.

A raccontare l’accaduto Paolo Bocedi, presidente dell’associazione Sos Italia Libera che lotta contro il racket e l’usura che ha anticipato la vicenda sulla propria pagina Facebook.

“Pubblico per intero il messaggio di un papà di Saronno che tramite persone mi ha rintracciato, telefonato ed inviato questo messaggio . Ho naturalmente consigliato questo genitore di fare subito denuncia alle forze dell’ordine ed è quello che domani (oggi ndr) mattina farà”

Bocedi ha poi riportato il messaggio del papà: “Essendo a conoscenza che lei è componente della commissione alla Sicurezza di Saronno, sono a denunciarle un fatto accaduto ieri sera (sabato sera) a mio figlio ed ai suoi amici. Verso le ore 23 in via Garibaldi. Sono stati aggrediti da 6 individui probabilmente marocchini, i quali hanno incominciato ad insultare i ragazzi senza motivo e poi dandogli calci e pugni. Uno di essi sembrava avesse un coltello in mano. I ragazzi sono scappati per evitare il peggio. Chiedo se la sicurezza a Saronno esiste realmente o e’ solo a parole. La ringrazio dell’attenzione e spero che prendiate provvedimenti al più presto”

