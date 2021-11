x

SARONNO – La situazione è precipitata rapidamente ed ora chi passa in via Pasubio, nel cuore del quartiere Prealpi, si trova davanti allo spettacolo dell’ex sede del vigile di quartiere con la porta sfondata e materassi e divani accattasti e dalla preoccupazione si passa alla rabbia.

La casetta in via Pasubio era un prefabbricato ex sede del vigile del quartiere trasformata dall’Amministrazione dell’ex sindaco Alessandro Fagioli in un ricovero quindi dotata di corrente elettrica e di bagno. Nelle ultime settimane i residenti hanno notato più volte segnali dell’occupazione del piccolo locale che non è alla sua prima occupazione abusiva tanto che già l’anno scorso era stato necessario un intervento della polizia locale per bloccare l’accesso all’edificio.

A segnalarlo i residenti del quartiere Prealpi che recentemente si sono accorti della presenza di nuovi inquilini. Del resto con l’abbassarsi della temperatura le difficoltà di chi si trova senza un’abitazione sono notevolmente aumentate anche per effetto dell’abbattimento dei capannoni dell’ex Cantoni che da anni ormai erano diventati un rifiugio, protetto anche se non caldo, per chi non aveva altro posto in cui andare.

“La porta sfondata e i materassi per strada sono comparsi negli ultimi giorni – spiegano i residenti – sicuramente non bello spettacolo. Non sappiamo esattamente se si tratti di un intervento per rendere la casetta intuilizzabile o cosa sai successo. Quel che è certo è che ieri ci ha piovuto dentro e i materassi all’esterno si sono bagnati. Vorremmo sapere cosa sta succedendo esattamente e qual’è il futuro della struttura anche per evitare situazioni di degrado”.