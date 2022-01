x x

SARONNO – Evitare la centrale via Caduti della Liberazione, questo il consiglio ai pendolari di ritorno dal lavoro. Come annunciatolo scorso fine settimana, sono infatti in corso gli interventi di rifacimento dell’asfalto.

In sostanza, come previsto da un’ordinanza della polizia locale, via Caduti della Liberazione oggi è area di cantiere a senso unico di marcia in direzione via Milano, sino a conclusione delle opere.

Le modifiche della circolazione hanno interessato anche il servizio di trasporto pubblico di linea urbana ed extraurbana per le quali sono state previste deviazioni su percorsi alternativi in via Milano, via Varese ed in via Primo Maggio.

(foto: lavori di rifacimento stradale in corso questo pomeriggio nelle centrale via Caduti della Liberazione a Saronno)

