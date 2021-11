x

SARONNESE / COMASCO – Rientro a casa difficoltoso oggi pomeriggio per tanti pendolari.

Sulla Saronno-Busto alle 17.45 odierne si è verificato un incidente all’altezza di via Saronno a Castellanza: si sono scontrate due automobili, e tre persone hanno avuto bisogno di cure mediche. Si tratta di due ragazzi entrambi di 20 anni e una donna di 31 anni. Sul posto oltre ai carabinieri è arrivata una ambulanza della Croce rossa; nessuno dei feriti è apparso in gravi condizioni. Per effetto dell’accaduto si sono subito formare lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.

Incidente anche a Saronno attorno alle 16 lungo la sempre trafficatissima via Volonterio di Saronno, scontro auto-moto ma senza feriti.

A Mozzate sulla ex Varesina, via Varese in quel tratto, alle 17.30 incidente: nelle scontro fra due automobili una persona è rimasta ferita, si tratta di un ragazzo di 31 anni, è stato soccorso da una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.

(foto: traffico caotica sulla Saronno-Busto per l’incidente di questo pomeriggio. Si ringrazia la lettrice che ci ha inviato questa immagine)

