x

x

SARONNO – Risistemato il campo da gioco, oggi il Fbc Saronno torna a casa, allo stadio di via Biffi, e trova l’abbordabile Union Villa Cassano già battuto in Coppa Italia ed ultimo in classifica. Su ilSaronno la consuete diretta play by play.

Dunque, prima buona notizia per i tifosi biancoceleste, il ritorno al “Colombo Gianetti” rimasto a lungo chiuso per problemi di impraticabilità del campo da gioco, che è stato rifatto dopo che era “bruciato” durante l’estate a causa di un malfunzionamento del sistema d’irrigazione. Ma torniamo al calcio giocato: secondo in classifica, in questa decima giornata il Saronno cerca i tre punti per avvicinare la capolista Solbiatese, ieri nell’anticipo fermata sullo 0-0 dal Gallarate e che è andata a 26 punti, contro i 19 attuali dei saronnesi. L’Union Villa Cassano è ultimo in graduatoria, sinora ha raccolto soltanto 4 punti: questo pomeriggio c’è da attendersi un Saronno subito arrembante e che vorrà chiudere la “pratica” il prima possibile.

21112021