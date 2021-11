x

x

SARONNO – Questa sera va in scena una nuova seduta del consiglio comunale sempre in modalità streaming per l’indisponibilità della Sala Vanelli. Per seguire l’evento sarà disponbile la diretta su civicam e la pagina Facebook de ilSaronno

L’ordine del giorno prevede

Mozione presentata dai Gruppi Lega Lombarda, Fratelli d’Italia e Forza Italia avente ad oggetto “sostegno del commercio saronnese”.

2) Variazione al bilancio di previsione 2021-2023. 11° provvedimento.

3) Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 11/11/2021 “Variazione al bilancio di previsione 2021-2023. 10° provvedimento”.

4) Piano attuativo Viale Lombardia in variante al Piano delle Regole – Cambio di destinazione d’uso per insediamento MSV – Proroga termini sottoscrizione Convenzione.

5) Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art. 16 delle Norme di Piano del Piano delle Regole del P.G.T. – realizzazione edificio residenziale in via Frua.