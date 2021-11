x

LOMAZZO – In Prima categoria girone B, 11′ giornata, oggi si registra l’ennesima vittoria della capolista Esperia Lomazzo che sul campo di casa ha superato 4-2 il Montesolaro al termine di una gara combattuta e divertente, e giocata a viso aperto da entrambe le parti. Mattatori del match anche stavolta il bomber lomazzese Drago, autore di una tripletta mentre ha completato il conto per i locali Tagliabue.

Passo falso casalingo invece per il lanciato Rovellasca 1910 battuto in una sfida d’alta classifica dal Monnet Xenia, è finita 0-1; mentre la Salus Turate resta in fondo, battuta 0-3 in casa dal Cantù San Paolo. Classfica: Esperia Lomazzo 29 punti, Ardita e Monnet Xenia 22, Portichetto Luisago e Cantù San Paolo 19, Guanzatese e Rovellasca 1910 18, Menaggio 16, Albate 15, Albavilla 13, Montesolaro 10, Salus Turate 7, Fenegrò 4, Tavernola 1.

(foto archivio: azione di gioco dell’Esperia Lomazzo in un precedente match)

