SARONNO – Intervento nella centralissima piazza Libertà dell’ambulanza, oggi alle 12: qualche momento di apprensione per un pensionato di 83 anni, che è inciampato e caduto, a poca distanza dalla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo.

I primi a soccorrerlo sono stati alcuni passanti, poi è stato contattato il centralino del soccorso sanitario regionale, al numero 118: la decisione è stata quella di invitare sul posto una autolettiga il cuo personale si è preso cura dell’anziano, che è stato quindi trasportato all’ospedale cittadino di piazza Borella per tutti gli accertamenti del caso, e per essere medicato. Le sue condizioni, comunque, non destano alcuna preoccupazione. A “tradire” l’anziano è stato forse il selciato che dopo la pioggia, e qualche fiocco di neve della scorsa notte, è ancora piuttosto scivoloso.

Molti i cittadini che si sono radunati per assistere alle operazioni di soccorso, anche se la situazione è ben presto apparsa del tutto tranquillizzante.

(foto: ambulanza in piazza Libertà a Sronno)

28112021