SARONNO – Già accese, o comunque installate, in quasi tutti i paesi del circondario, a Saronno ancora non ci sono le luminarie natalizie e non c’è l’albero di Natale ma, parlando lo scorso fine settimana ai microfoni di Radiorizzonti, l’emittente comunitaria, il sindaco Augusto Airoldi ha tenuto a rassicurare i concittadini. Anzi annunciando anche una bella sorpresa.

“Non ci saranno solo le lumninarie ma anche e per la prima volta nelle principali piazze di Saronno troveranno posto delle installazioni luminose molto particolari – ha detto il sindaco – Si tratta di cubi sulle cui facciate saranno riprodotte immgine artistiche del Santuario, prevalentemente gli angeli della cupola. E’ una realizzazione di un artigiano che collaborano con diversi artisti, e che è molto in Italia per queto tipo di realizzazioni, davvero di alto livello. Se saranno presenti anche a Saronno dobbiamo dire grazie agli sponsor ed a chi ha contribuito a questo progetto come la Foto ottica Fusetti, la comunità pastorale e Tci Saronno che sponsorizza l’iniziativa”. Airolo lo garantisce: “Piazza Libertà cambierà faccia e per la prima volta nel periodo pre-natalizio ci saranno eventi anche nei quartieri della periferia, spettacoli ed appuntamenti per i bimbini e le famiglie. E già invito tutti il 18 dicembre, quando nel pomeriggio alle 16 piazza Libertà ci scambieremo gli auguri con cioccolata calda ed una fetta di panettone”.

