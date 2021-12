x

x

SARONNO – In arrivo il “Mercatino del cuore” della Saronno point onlus, una tradizione di questo periodo dell’anno: il taglio del nastro è previsto proprio per la giornata odierna. Apertura tutti i giorni dal lunedì al venerdi dalle 15 alle 19 e sabato e domenica la mattina dalle 9 alle 12 e pomeriggio dalle 15 alle 19, come nei giorni 8, 24 e 31 dicembre. Quest’anno la struttura è stata allestita in piazza De Gasperi 14.

“Troverete sicuramente un piccolo dono di Natale per i vostri cari e contribuite con il cuore a sostenere le nostre iniziative a favore dell’ospedale e dei malati” rilevano i volontari del sodalizio benefico. Con i propri attivisti Saronno point si occupa di sostenere iniziative e progetti a favore dell’ospedale saronnese di piazzale Borella e durante la pandemia di coronavirus sta offrendo un prezioso servizio di accompagnamento dei pazienti ospedalieri negli ambulatori della zona per visite ed esami.

(foto: una immagine del mercatino di Natale della Saronno point, edizione 2021)

01122021