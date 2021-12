Concorso presepi a Uboldo, via alle iscrizioni

x

x

UBOLDO – L’Associazione culturale Per Uboldo organizza il concorso “Caro presepe”. L’intento, spiegano dal sodalizio, “è quello di rilanciare la tradizione del presepe. Se da un lato è vero che l’albero di Natale da anni ormai è riconosciuto come simbolo del Natale cristiano, è indiscutibile che il simbolo per eccellenza dell’avvento e della festa per la nascita di Gesù sia il presepe. A differenza dell’albero il presepe porta con sé e trasmette il valore cristiano dell’umiltà”.

Dunque, giunge adesso l’appello dei volontari dell’associazione, rivolto a tutti i concittadini, di tutte le età: “Allora cosa aspetti? Crea, scatta ed invia una immagine del presepe all’indirizzo email [email protected]”. Per ulteriori informazioni e contatti i numeri telefonici di riferimento sono 3476379315 e 3388526872.

(foto archivio: concorso presepi nella zona. La tradizione del presepe è ancora ben viva in tutto il Saronnese; ed anche in altre località della zona vengono promosse iniziative analoghe)

02122021