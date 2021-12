x

SARONNO – Non solo la prima squadra, che sta facendo benissimo in serie B maschile dove è in “lotta” per il vertice della classica ma anche un ampio e brillante settore giovanile, per la Pallavolo Saronno, che fa base al Paladozio di via Biffi. Ottimi riscontri della Under 19, reduce della vittoria casalinga per 3-0 sul San Carlo ma anche la squadra di serie C si sta facendo ripescare, pur con qualche alto e basso.

Il Saronno versione serie C è invece reduce dal passo falso casalingo, 0-3, contro R&S Volley di Mozzante, “una partita strepitosa ma che alla fine ci lascia con l’amaro in bocca. I nostri ragazzi hanno fatto di tutto per provarci ma i grandi meriti vanno sicuramente alla squadra ospite. Adesso testa a sabato prossimo contro Bollate” dicono i dirigenti saronnesi.

Mentre in precedenza i saronnesi avevano battuto 3-1 in trasferta l’Ag Milano, con parziali di 25-22/26-28/16-25/20-25. (Calzaretti 17, Tosi 20, Guerrini 6, Lualdi 2, Tariq 2, Berghella 23).

(foto di gruppo per la formazione di serie C della Pallavolo Saronno)

02122021