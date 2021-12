x

SARONNO – Lavori straordinari sul campo centrale dello stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi: i giardini stanno cercando di rimettere in sesto il terreno in vista della partita di domenica prossima. Li ha inviati il Comune, in accord con la società calcistica locale, il Fbc Saronno, che l’altro giorno aveva annunciato che i prossimi incontri “casalinghi” sarebbero stati giocoforza disputati in campo neutro per le pessime condizioni del campo dello stadio comunale, talmente malconcio da mettere a rischio l’incolumità dei calciatori.

Per domenica si sta tenendo in considerazione l’ipotesi che la gara con il Valle Olona, per il campionato di Promozione, sia giocata altrove, nel caso probabilmente a Lazzate; ma ora non si esclude che si riesca a compiere il “miracolo”, ovvero di rimettere in sesto il campo quel tanto che basta per riuscire a giocare a Saronno, come auspicano dirigenti del Fbc e tifosi. Nella giornata odierna, o domani dovrebbe giungere la decisione definitiva.

Il calendario propone Fbc Saronno-Valle Olona domenica 5 dicembre, mercoledì 8 dicembre Fbc Saronno-Meda, e Fbc Saronno-Olimpia domenica 12 dicembre.

Risultati ultimo turno, 11′ di Promozione, e classifica – Accademia Inveruno-Universal Solaro 1-3, Amici dello sport-Solese 2-2, Aurora Cmc Uboldese-Fbc Saronno 0-2, Besnatese-Meda 3-3, Gallarate-Castello Cantù 2-1, Lentatese-Solbiatese 0-6, Union Villa Cassano-Morazzone 0-1, Valle Olona-Olimpia 1-0. Classifica: Solbiatese 239 punti, Fbc Saronno 22, Besnatese e Castello Cantù 19, Morazzone 18, Lentatese e Aurora Cmc Uboldese 17, Meda 16, Valle Olona 14, Accademia Inveruno e Gallarate 12, Amici dello sport 11, Solese 10, Olimpia e Universal Solaro 9, Union Villa Cassano 7.

Proprio nei giorni scorsi il Fbc Saronno ha presentato il nuovo direttore generale Giuseppe Cannella.

(foto: lo stadio di Saronno)

