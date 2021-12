x

SARONNO – Entra nel vivo il calcio mercato invernale. Troppo bravo per giocare in Promozione, il giovane Simone Ferrari del Fbc Saronno, vero jolly offensivo, lascia la società biancoceleste per approdare in Eccellenza, dove prossimamente vestirà la maglia dell’Ardor Lazzate. Il club del presidente Simone Sartori ha inoltre lasciato libero il centrocampista Nocciola, che potrebbe passare ai rivali della Solbiatese; ed il giovanissimo Legnani, in cerca di un club dove possa giocare da titolare.

Il direttore sportivo Simone Morandi è già al lavoro per trovare i sostituti e fare in modo che la rosa rimanga assolutamente competitiva per continuare a restare nelle zone alte della graduatoria. Attualmente il Saronno, che torna in campo domani pomeriggio al “Colombo Gianetti” contro il Meda (fischio d’inizio alle 14.30) per il turno infrasettimanale di campionato, è secondo in classifica alle spalle della Solbiatese.

(foto archivio: a sinistra il giocatore Ferrari, che lascia il Saronno)

07122021