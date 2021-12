x

CARONNO PERTUSELLA – Città di Varese-Caronnese si giocherà mercoledì 5 gennaio: a comunicarlo è la società rossoblù. C’è infatti una nuova data per il derby contro il Città di Varese. Il Dipartimento Interregionale, infatti, ha stabilito le date dei recuperi per le gare in programma mercoledì 8 gennaio e rinviate a causa del maltempo. La sfida Città di Varese-Caronnese, quindi, sarà giocata mercoledì 5 gennaio alle 14.30, allo stadio varesino, il “Franco Ossola”.

Per lo stesso giorno era in programma la sfida di Coppa Italia contro il Derthona, valevole per gli ottavi di finale. La Lnd ha stabilito che le gare di Coppa verranno rimandate a data da destinarsi, dando così priorità al campionato (i recuperi devono essere giocati prima che inizi il girone di ritorno).

(foto: ecco come si presentava lo stadio Franco Ossola mercoledì scorso quando si sarebbe dovuto tenere l‘incontro)

