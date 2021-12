x

x

SARONNO – Pioggia, nevischio, qualche fiocco, neve ghiacciata e persino carica d’acqua. Stamattina il meteo a Saronno si è fatto mancare nulla.

Del resto era tutto previsto come sottolinea 3bmeteo che riporta:”Saronno oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. ampie schiarite in serata, sono previsti 0.1mm di pioggia e 1cm di neve nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 2°C, la minima di -4°C”.

Niente coltre bianca chi sogna la città innevata dovrá attendere.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn