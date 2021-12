Internet: oggi qualche problema di rete per i clienti Wind a Saronno

x

SARONNO – Giornata difficile, con internet, per molti saronnesi: sin dalla mattinata le segnalazioni di diversi lettori, tutti utenti del servizio domestico di Wind Tre, che lamentavano problemi nella “navigazione”, perchè troppo lenta oppure perchè sembrava di essere “scollegati”, non riuscivano a navigare del tutto.

Problematiche andate avanti anche nel pomeriggio e che sarebbero avvenute in zone diverse di Saronno. In effetti è lo stesso sito ufficiale di Wind che indica come le segnalazioni di problematiche giunte oggi dai clienti si concentino soprattutto alla zona attorno a Milano, hanno riguardato soprattutto il capoluogo regionale ma anche località come appunto Saronno e Rho.

Come si legge nella pagina dell’assistenza clienti di Wind Tre “con milioni di abbonati, è fondamentale per Wind Tre assicurare che tutti i servizi di rete funzionino sempre senza problemi. Anche il più piccolo dei disservizi può infatti significare milioni di utenti senza connessione. Tuttavia, a volte puo capitare che inconvenienti e imprevisti si verifichino sulla rete. Quando questo succede, è fondamentale, per noi clienti, capire cosa sta succedendo”.

