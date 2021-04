Cogliate e Ceriano, internet è tornata “ma abbiamo perso un giorno di lavoro”

COGLIATE / CERIANO LAGHETTO – Internet a chi ancora mancava, è tornata ieri notte poco dopo le 23: emergenza, a quanto pare, finita fra Cogliate e Ceriano Laghetto dove venerdì si è vissuta davvero una giornata complicata, per gli utenti della rete, con un generalizzato black out sin dalla mattina, per gli abbonanti al servizio della fibra ottica. “Per me e sicuramente per molti altri si è trattato un giorno di lavoro perso – dice un libero professionista – con lo smart-working per l’emergenza coronavirus si è praticamente bloccato tutto, impossibile fare le stesse cose con la rete magari “presa in prestito” dal cellulare”.

In una nota Open fiber, che gestisce la rete, aveva sottolineato di avere subito attivati i propri tecnici per la riparazione del guasto che aveva lasciato senza internet i due paesi. Come ricordato da Open fiber il problema “è stato dovuto a un guasto alla rete di trasporto, il cosiddetto backhauling. Il collegamento intermedio tra la centrale ottica (Pcn), che illumina la fibra di Open Fiber nel comune, e la dorsale nazionale, che “trasporta” il servizio, è appoggiato all’infrastruttura di un altro operatore, come del resto accade anche per molte altre società Tlc”.

(foto: una centralina che serve la zona)

