SARONNO – Ieri a Saronno due interventi delle ambulanze per casi di intossicazione etilica: è successo alle 2.20 della notte in via Luini, nel retrostazione dove alcune persone hanno notato un uomo in difficoltà. E’ accorsa l’autolettiga della Cri cittadina, il paziente non è apparso in condizioni preoccupanti. Secondo episodio alle 12.45 in via Padre Reina: anche in questo caso, diagnosi di intossicazione etilica ma non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale.

Altri due episodi analoghi ieri in zona. A Solaro alle 22 in via San Pietro dove è stato soccorso un settantenne, anche lui non grave; ed a Cogliate in via Piave dove si sono resi necessari soccorsi per un ragazzo di 32 anni che ha finito il pomeriggio all’ospedale di Desio, non è comunque grave.

14122021