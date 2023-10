SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota congiunta firmata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia in merito al verde cittadino.

Danno ambientale, crisi climatica, ansia ambientale: ecco le grida di allarme di questa amministrazione. Slogan urlati ai quattro venti e ad ogni occasione. Tutto farebbe supporre che questa amministrazione sia attenta agli alberi. Non è così. E’ solo una posizione ideologica che come al solito viene urlata in faccia ai cittadini dai novelli educatori del popolo con la pretesa che nessuno possa contraddirli proprio perchè urlano.Tra una urlata educativa e l’altra è sopraggiunta una cortese lettere aperta scritta da un cittadino saronnese, stimato e competente agronomo, che senza urlare e senza pretendere di imporre l’educazione popolare denuncia la situazione ormai intollerabile del verde cittadino.

Questa amministrazione aveva spergiurato di sostituire gli alberi morti e di curare meglio il verde. Niente di tutto questo, solo echi della lontana ed urlata campagna elettorale pro bagolari. La verità è palese.

Al Pala Dozio abbattute due querce secolari per far spazio al parcheggio. In via Milano abbattuto un filare di castagni per far spazio alla pista ciclabile. In via Roma le aiuole gigantesche intorno ai sacri bagolari sono pozze di fango quando piove o isole desertiche quando c’è il sole. In viale Rimembranze, via Caduti Saronnesi, Vittime del Lavoro: 12 piccole querce sono morte, 2 sono morenti e mancano alcune piante del filare. Nell’aiuola del Monumento ai Caduti due giovani magnolie sono morte. Piazza del Santuario il faggio monumentale davanti all’ex Seminario: deceduto. Eppure aveva un impianto di irrigazione a goccia dedicato, ma disattivato.

Piazza della Riconoscenza, o della Ciocchina in pieno centro: piante morte, sterpaglie, spazzatura. Stesso stato di incuria in piazza De Gasperi.

Cause? Mancata irrigazione, incuria, e aggiungiamo noi: tanta supponenza da “siamo bravi solo noi” a “Saronno siamo noi”.

Altro che danno ambientale, crisi climatica, ansia ambientale, qui il vero danno per Saronno è questa amministrazione. Saronno merita rispetto, non distorsioni della realtà urlate per educare il popolo. I cittadini sono in grado di vedere la realtà e pensare con la loro testa.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione