SARONNO – Incidente stradale ieri sera alla periferia di Saronno, è successo all’incrocio fra via Bainsizza e via Piave, nei pressi dell’ex passaggio a livello, e sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia cittadina. Nello scontro fra una automobile ed una motocicletta, il centauro è caduto a terra. Il ragazzo, di 24 anni, è stato soccorso dai militari dell’Arma subito accorsi, erano le 19.45, e dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa saronnese.

Il paziente si è comunque presto ripreso e le sue condizioni non sono apparse preoccupanti: è stato trasportato con l’autolettiga al pronto soccorso dell’ospedale cittadino di piazzale Borella, per essere medicato di lesioni comunque non gravi.

I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del sinistro, al fine di ricostruire con precisione la esatta dinamica dei fatti ed anche per provare a chiarire le eventuali responsabilità dell’accaduto.

(foto archivio: il luogo dovei si è verificato il sinistro)

