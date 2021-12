SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota firmata da Con Saronno Lista Civica di Centro, Partito Democratico Saronno, Saronno Civica per Augusto Airoldi e [email protected] Saronno in merito alla presa di posizione di Obiettivo Saronno.

Leggiamo in queste ore nuove, sconcertanti dichiarazioni di Obiettivo Saronno, questa volta circa la deliberazione assunta dal Consiglio Comunale dello scorso 28 dicembre con riferimento agli indirizzi relativi al futuro della Saronno Servizi S.p.a.

I cittadini saronnesi potranno leggere l’atto in questione e facilmente potranno comprenderne i contenuti, assolutamente in linea con il programma di mandato del Sindaco a cui lo scorso ottobre 2020 hanno dato ampia fiducia.

Dalla lettura dell’atto potranno anche dedurre che lo stesso è corroborato dai pareri tecnici, contabili e amministrativi del Segretario Generale e del Collegio dei revisori dei Conti.

Nessun timore dunque circa la sua piena legittimità.

Il percorso da cui nasce e si sviluppa la deliberazione in questione poi è lungo e complesso: prende avvio all’indomani della elezione del Sindaco Airoldi, si conferma nella relazione con la Società e il Presidente Insinnamo, si sviluppa e si concretizza con l’insediamento dell’Assessore D’Amato.

Ci domandiamo francamente in tutto questo tempo in cosa fossero impegnati gli amici di Obiettivo Saronno che non solo hanno siglato un accordo di apparentamento durante il ballottaggio, ma sono anche presenti in Giunta con un loro Assessore e nel Consiglio di Amministrazione di Saronno Servizi con un loro rappresentante.

Probabilmente distratti, non hanno utilizzato gli spazi politici e il tempo a disposizione per orientare, integrare, promuovere proposte, dare contributi cioè quello che la politica con la P maiuscola dovrebbe fare.

Purtroppo, in Consiglio Comunale hanno invece fatto quanto la peggior politica ci ha abituato a vedere: richieste di sospensione, emendamenti, pregiudiziali, quello che in gergo si chiama ostruzionismo, per poi, ciliegina sulla torta, non partecipare al voto!

L’Amministrazione Airoldi ancora una volta ha dimostrato serietà e ha messo in sicurezza il futuro della Saronno Servizi con il metodo e l’approccio che riteniamo fondamentale: competenza e concretezza.

In questo momento in cui in gioco c’è il futuro della nostra Saronno, apprezziamo il silenzio eloquente del Sindaco e della istituzione che rappresenta.