TRADATE – Tamponamento nel tardo pomeriggio di oggi, 30 dicembre, in via Monte Grappa, tratto locale dell’ex statale Varesina a Tradate. A scontrarsi una utilitaria Mitsubishi ed un’altra automobile: erano le 17.45 e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno ed i vigili del fuoco del distaccamento saronnese, oltre ad una ambulanza della Croce rossa.

L’impatto è stato piuttosto violento e tre persone hanno avuto bisogno di cure mediche: si tratta di una donna di 57 anni, un uomo di 67 anni ed una donna di 81 anni. Nessuno ha comunque riportato gravi ferite. I militari dell’Arma hanno deviato il traffico per consentire che i soccorsi avvenissero in piena sicurezza, e poi si sono occupati di effettuare i rilievi del sinistro per chiarire la dinamica e risalire alle eventali responsabilità di quel che è successo.

(foto: alcune immagini dell’incidente avvenuto questo pomeriggio sull’ex Varesina alle porte di Tradate)

30122021