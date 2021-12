SARONNO – Un malore? Un errore nel calcolare lo spazio per immettersi nello spazio del distributore per fare il pieno? Sono alcune delle ipotesi al vaglio della polizia locale per cercare di capire del cause del sinistro che ieri sera alle 18,30 ha visto una Toyota Prius finire fuori dalla carreggiata lungo la Saronno-Monza nei pressi del distributore prima del ristorante Verve.

Fortunatamente ne il conducente ne la moglie seduta accanto al lui al momento del sinistro hanno riportato conseguente tanto che non è stato necessario chiamare il pronto intervento sanitario. Sul posto, a pochi metri dal confine con Solaro, allertata da alcuni automobilisti è arrivata la polizia locale che ha provvedumento a rilevare il sinistro.

L’operazione più impegnativa è stata quella di rimettere la vettura in carreggiata realizzata da un carroattrezzi. Durante l’attesa un’ambulanza di passaggio ha anche chiesto alla coppia se avesse bisogno di aiuto ma i due bollatesi hanno confermato di essere illesi.

