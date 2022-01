CISLAGO – L‘Amministrazione civica ha vinto un bando ministeriale da 13.000 euro per la polizia locale, ed in particolare per intervento contro lo spaccio delle sostanze stupefacenti. Con questi fondi sarà possibile eseguire servizi straordinari predisposti proprio allo scopo di rendere la vita impossibile ai pusher ed allontanare questo fenomeno dal territorio cislaghese.

Soddisfatto il sindaco, Stefano Calegari: “La lotta allo spaccio di stupefacenti è una priorità di questa Amministrazione. In questo ambito, il Comune di Cislago ha ottenuto un finanziamento di 13.000 euro grazie a un progetto presentato dal comandante della nostra polizia locale, Marco Cantoni, che ha consentito di ottenere in tempi rapidissimi un finanziamento dal Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura di Varese. Tale riconoscimento ci consentirà di monitorare con ancor più efficacia, anche al di fuori del normale orario di lavoro, le aree più periferiche e interessate dal fenomeno. Non posso esimermi dal ringraziare anche l’Arma dei carabinieri con la quale la collaborazione è decisamente operativa e costante”.

(foto: il comandante della polizia locale di Cislago, Marco Cantoni; con il sindaco Stefano Calegari)

