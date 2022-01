LAZZATE – All’arengario comunale “Carlo Cattaneo” sono state recentemente consegnate, come da tradizione, le benemerenze civiche 2021 in un clima di generale grande emozione, partecipazione e voglia di riprendere in mano le proprie vite dopo un anno e mezzo di emergenza sanitaria. La sempre apprezzata conduttrice lazzatese Alice Farella, ha reso noti i vincitori, presentando ad una sala attenta ed emozionata la storia e le motivazioni che hanno

portato all’individuazione dei soggetti premiati.

Ecco l’elenco completo.

Per la categoria commercio: Farmacia Bottura & Bevilacqua

(storica farmacia di Lazzate, aperta nell’anno 1940 e sviluppatasi negli anni)

Per la categoria attività produttive: Nulli srl

(nota azienda lazzatese che vanta una tradizione di quasi settant’anni, nel campo della

dell’edilizia e più precisamente nell’edilizia in legno)

Per la categoria sport: Moto club Lazzate

(per l’impeccabile organizzazione dell’evento sportivo internazionale del 10 e 11 ottobre

2020 che resterà nella storia di Lazzate)

Per la categoria sociale e per il supporto dato nel periodo dell’emergenza sanitaria:

G.Va.T. – Croce rossa Alte Groane – S.E.I. Servizi di emergenza integrati –

Vigili del fuoco volontari di Lazzate (per l’impegno profuso da sempre ma in particolare per i servizi resi durante l’emergenza pandemica, quando si sono trovati in prima linea “sul fronte” non lasciando mai soli i

cittadini).

I premiati si sono susseguiti sul palco ritirando le benemerenze consegnate dai vari assessori. Infine, il momento più sentito: in un clima di grande attesa e commozione, è stata consegnata la massima benemerenza civica, la Pila d’Oro, alla memoria di uno dei volontari più noti e generosi di Lazzate, recentemente scomparso, Pier Luigi Lucini. La pila è stata consegnata nelle mani della moglie Augusta e della figlia Samuela.

(foto: un momento della premiazione)

08012022