SARONNO – Ci sono oggetti che sono entrati a far parte della nostra quotidianeità e che se mancano (o quando si rompono) fanno sentire tutta la loro assenza. E’ il caso del calendario raccolta differenziata ormai un must in tutte le case del comprensorio alle prese con le norme della differenziazione dei rifiuti. Gli usi sono molteplici non solo ricordare i giorni della raccolta, ed eventuali modifiche in caso di giorni festivi, ma anche quello di garantire una rapida consultazione delle modalità di differenziazione delle diverse frazioni.

Se in molti comuni, come Solaro, il calendario arriva nelle case già ad inizio dicembre a Saronno quest’anno i saronnesi lo attendono ancora. E malgrado sia passato un mese e nelle abitazioni sia arrivato quello della Saronno Servizi le segnalazioni alla nostra redazione proseguono. “Ma che fine ha fatto il calendario del Comune? Non l’ho ricevuto a casa e che con gli ingressi contingentati in Municipio non so come ritirarlo?”. Qualcuno ha anche pensato che il calendario della Saronno Servizi fosse quello comunale: “Vorrei segnalare che l’idea di non mettere i giorni della raccolta differenziata è davvero pessima. E’ vero che sono sempre uguale ma ogni tanto un controllo nella frenesia moderna era utile”.

Ma cosa è successo? Ai primi di gennaio l’Amministrazione ha fatto sapere che era in distribuzione il calendario realizzato con Amsa ed Econord proprio per la raccolta differenziata. Un paio di giorni dopo però la nota secondo cui, per l‘aumento dei contagi, la distribuzione sarebbe sarà bloccata. Da allora però l’Amministrazione, che pure aveva fatto avere queste due comunicazioni sui social, non ha più fatto sapere nulla dei calendari preparati per ogni famiglia, attività produttiva e commerciale della città.

