SARONNO – Con un messaggio pubblicato ieri mattina sulla pagina Facebook “Augusto Airoldi sindaco” il primo cittadino di Saronno ha espresso le proprie condoglianze per la scomparsa di Alessandro Bisi, 21enne vittima di un incidnte avvenuto sul monte Legnone martedì 4 gennaio.

“La morte di una persona è sempre un fatto dirompente. Quando colpisce un giovane amico, un familiare o, addirittura un figlio o un fratello, genera smarrimento, suscita domande esistenziali che mettono in discussione il senso stesso dell’esistenza.

La morte di Alessandro Bisi ci appare, oggi, in tutta la sua assurdità. Scuote dal profondo ciascuno di noi, sicuramente me. Interroga, fino alla radice, la fede dei credenti, sicuramente la mia.Anche un fatto drammatico come questo può, però, indurci a riflettere sui valori ultimi della nostra esistenza.

A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutti i dipendenti comunali esprimo fraterna vicinanza e cordoglio alla famiglia in questo momento di grande dolore. Le norme anti-Covid impediranno a molti di noi di partecipare di persona ai funerali di Alessandro, tutti ci saremo con il desiderio e il cuore”.

09012022

