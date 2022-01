SARONNO – Oggi la comunità saronnese darà l’ultimo saluto ad Alessandro Bisi il 21enne vittima di un incidente sul Monte Legnone in Valsassina dove si era recato lunedì per un’esclursione.

Ad ospitare le esequie sarà la Prepositurale: la chiesa di piazza Libertà è la più grande di Saronno anche se ridotta a 300 posti dalle norme anticovid. Proprio a causa della pandemia gli accessi saranno contingentati. I volontari della comunità pastorale controlleranno anche che i presenti indossino la mascherina e che mantengano il distanziamento.

Sarà realizzata una diretta video e audio su Radiorizzonti, sia sulla pagina Facebook sia sul sito dell’emittente, per permettere a chi volesse seguire il funerale di farlo da casa. Saranno posizionate anche della casse all’esterno della chiesa per amici e conoscenti che a causa del contingentamento degli accessi non potranno entrare.

Ieri sera si è tenuto un momento di veglia e di preghiera alle 21 alla chiesa della Sacra Famiglia (il giovane viveva coi genitori e i fratelli al quartiere Prealpi) con cui la città si è stretta intorno alla famiglia in questo momento di dolore e smarrimento.

