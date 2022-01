LIMBIATE – Non è sicuramente un problema che riguarda solo il comune di Limbiate o ATS Brianza, ma certamente in città la questione legata alla mancanza di un medico di riferimento è diventata insostenibile. Con gli ultimi pensionamenti che si sono andati ad aggiungere alle defezioni già registrate in precedenza, sono circa 4500 i limbiatesi che non risultano assegnati ad alcun Medico di Medicina Generale e che sono costretti a telefonare ad un cellulare di uno studio medico di Varedo per poter prenotare un appuntamento, richiedere una ricetta medica o effettuare una visita.

Nell’ultimo consiglio comunale di dicembre, i gruppi di opposizione (M5S, PD e Limbiate solidale) hanno presentato un’interrogazione per porre all’attenzione del sindaco e della giunta la grave carenza dei medici di base nella città.

“Abbiamo chiesto al sindaco – spiegano i Pentastellati – pur non avendo poteri amministrativi per intervenire sulla questione, ma in qualità di responsabile ultimo della salute dei cittadini, quali provvedimenti ed iniziative intende attuare per arginare questa assurda situazione. E’ necessario fare pressioni sulle istituzioni sovraterritoriali (ATS e Regione Lombardia). Infine, in questi giorni stiamo richiedendo al sindaco un ulteriore incontro per cercare di affrontare questo problema affinché si trovino delle soluzioni operative per tutte le persone che ora non sanno come comportarsi e a chi rivolgersi, facendo aumentare la sensazione di abbandono”.

10012022