SARONNO – In arrivo un nuovo punto tamponi a Saronno: è un progetto al quale stanno lavorando Amministrazione comunale e Ats Insubria: vista la grande richiesta che si registra in questo periodo, l’intenzione è di fare in fretta, “siamo fiduciosi e speriamo di poter annunciare buone novità già nei prossimi giorni” ha detto i sindaco Augusto Airoldi oggi parlando ai microfoni di Radiorizzonti. Con l’ex municipalizzata Saronno servizi il Comune aveva già attivato un centro tamponi a Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza in via Roma.

Ricoveri covid in ospedale – Intanto peggiora la situazione dei ricoveri all’ospedale cittadino di piazza Borella: i pazienti per covid sono attualmente 37, dei quali 15 in via di guarigione. Nessuno al nosocomio saronnese è in terapia intensiva, perchè i casi più gravi vengono dirottati negli ospedali di Busto Arsizio o Gallarate.

10012022