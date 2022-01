SARONNO – E’ rimasto bloccato all’interno del cimitero di via Milano ma, con un piccolo aiuto della polizia locale, si è “libertato” solo. E’ la piccola disavventura capitata l’altro giorno ad un sessantenne nel cimitero di via Milano.

Tutto è iniziato quando, malgrado il suono che avvisa dell’imminente chiusura del cancello, l’uomo si è attardato tra i viali e quando è arrivato all’ingresso era già scattato il dispositivo che lo chiude.

Non potendo uscire l’uomo ha chiamato il numero unico delle emergenze che l’ha messo in contatto con la polizia locale di Saronno. I vigili l’hanno rassicurato e gli hanno indicato come trovare il pulsante che consente di aprire il cancello in questi casi d’emergenza. E in pochi minuti l’uomo ha potuto fare ritorno a casa.

