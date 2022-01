SARONNO – La notizia più letta ieri è stata quella della fermata del bus di via Volonterio bloccata con una catena tra i parapedoni (segnalata da Andrea Mazzucotelli).

Grande apprensione per la colonna di fumo che ieri alle 15 si è alzata da Caronno Pertusella. Ecco cosa è successo.

Non indossa la mascherina e morde un vigile: movimentato episodio in stazione.

Ex Isotta, prime info sul masterplan.

Il covid è tornato nelle Rsa: positivi tra anziani e personale.

Feste proprio finite, eliminati i medaglioni in piazza Libertà.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn