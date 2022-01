x x

CERIANO LAGHETTO – Taglio del nastro ieri per il nuovo centro tamponi allestito a Ceriano Laghetto al palazzo comunale di piazza Lombardia. “Abbiamo previsto l’ingresso sul lato del Giardonone, organizzando al meglio gli accessi, con il dovuto distanziamento ed evitando che le persone come in passato dovessero mettersi in fila sul marciapiede davanti alla farmacia” ricorda il sindaco, Roberto Crippa.

I tamponi vengono effettuati da lunedì a venerdì, dalle 17 alle 19, il sabato mattina dalle 8.30 alle 10.30 nella Sala Vetri “Gianfranco Miglio”. Si tratta di una iniziativa concordata tra la Farmacia Melchionda e l’Amministrazione comunale, per evitare situazioni di disagio e di potenziale pericolo di contagio per quanti in questi giorni affollano il marciapiede di fonte all’ingresso della farmacia di via Volta.

