SARONNO – Si terrà oggi il funerale di Mario Nazeri storico volto della proloco. Il Rotary Club di Saronno condivide il suo ricordo, unendosi al cordoglio cittadino.

Il Rotary Club di Saronno si associa al cordoglio dell’intera Città di Saronno per la recentissima scomparsa del nostro illustre concittadino Mario Nazeri, storico Presidente della Ascom cittadina, e ricorda che fra le innumerevoli benemerenze ricevuta da Nazeri c’è stata anche, magari piccola ma significativa, il Premio Professionalità del Rotary di Saronno, che Mario Nazeri ricevette nel 2013 dall’allora Presidente del Rotary che era Pierluigi Gilli.

(in foto: Pierluigi Gilli, allora presidente del Rotary Club di Saronno, premia Mario Nazeri per la professionalità)

21012022

