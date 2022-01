x x

SARONNO – Ricerviamo e pubblichiamo il comunicato dell’Amministrazione relativo alla nuova chiusura del parco De Rocchi. Ecco il testo integrale.

Da lunedì 24 gennaio il parco De Rocchi sarà chiuso all’incirca per un mese e mezzo per consentire la posa dei nuovi pali, delle lampade e dell’impianto elettrico, intervento conclusivo del progetto di sistemazione del parco avviato lo scorso autunno dall’Amministrazione saronnese, che, in questo mandato, punta al miglioramento della fruibilità e sicurezza degli spazi verdi cittadini.



Nel mese di novembre al Parco De Rocchi erano stati portati avanti i lavori di rifacimento dei vialetti, ammalorati dal tempo, di sostituzione della vecchia pavimentazione dei giochi con il ghiaietto (soluzione più ecologica e drenante), e di semina di nuova erba. Contemporaneamente al rifacimento dei vialetti, sono stati posati i cavidotti elettrici ed ora l’illuminazione può essere completata con l’installazione dei nuovi corpi luminosi, che renderanno l’area più sicura per i cittadini fruitori.



“Ci scusiamo per il disagio e si ricorda che per il periodo dei lavori, il parco Salvo D’Acquisto rimarrà aperto tutta la settimana, anche il lunedì”.

