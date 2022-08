x x

SARONNO – “Perchè ci sono due cavalletti che vietano il passaggio davanti al cancello del Parco De Rocchi? Sono lì da mesi non si può risolvere il problema?”. E’ quello che si chiedono i residenti del quartiere intorno all’area verde al centro di un progetto di riqualificazione che ha visto il parco riaprire la scorsa primavera dopo una lunga chiusura.

Ora un altro problema pratico, già segnalato ma che non ha trovato risposta.

Ecco la segnalazione della nostra lettrice.

Vorrei condividere con la vostra testata queste foto in quanto ritengo pericolosa la situazione, che si protrae da mesi, davanti al parco dei Frati in piazza Unità d’Italia. Quando è stata verniciata la cancellata del parco De Rocchi a primavera, sono stati posti i due cavalletti che però non sono stati più rimossi da mesi. È stato avvisato il Comune, è stata portata a conoscenza della situazione la vicesindaco durante l’incontro con i cittadini in piazza De Gasperi ma…tutto è uguale.

Faccio presente che, a causa dei cantieri posti in via Campi e via Vergani chi risiede nella zona per attraversare sulle strisce pedonali ha due alternative, spaccarsi una caviglia con i buchi visibili dalle foto allegate o passare bordo cantiere rischiando di venire investito in via Vergani. Ah! C’è sempre l’alternativa di scansare il cavalletto e risalire sul marciapiede ma i disabili o le mamme con passeggino come fanno?”

