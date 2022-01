x x

CERIANO LAGHETTO – Mentre questa domenica è tornato anche un po’ di calcio locale, con la divertente amichevole del Fbc Saronno in trasferta sul campo dell’Ardor Lazzate; ed il punticino esterno conquistato dalla Caronnese a Bra nel campionato di serie D, anche da queste parti l’attenzione dei tifosi è tutta rivolta al big match serale della serie A. A San Siro per Milan-Juventus sarebbero andati in molti ma con la capienza ridotta causa covid non resterà che trovarsi fra amici per vedere l’attesissimo match in tv. Farà così anche il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, che è già in clima partita, e nel tardo pomeriggio odierno ha visitato lo stadio cerianese, dove non si fermano gli interventi di miglioria.

“Come manto erboso sicuramente meglio il campo del comunale di via Strameda che quello attuale di San Siro!

Secondo voi, chi vincerà stasera il big match tra Milan e Juve?! Io non azzardo pronostici, dico solo Forza Milan!”: Dante Cattaneo non nasconde la propria fede rossonera.

(foto: Dante Cattaneo sul nuovo campo dello stadio di Ceriano Laghetto)

23012022