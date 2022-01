x x

SARONNO – “Credo sia doveroso segnalare le difficoltà e le presenze di queste persone prima che diventino qualcosa di abituale a cui non si fa più caso ed invece è un problema da affrontare e da gestire”.

E’ una delle tante segnalazioni arrivate nelle ultime ore a ilSaronno per la presenza di senzatetto che avvolti in coperte dormono in diversi punti del centro nella speranza di trovare un riparo dal freddo.

C’è chi li ha visto a ridosso delle vetrine di corso Italia, che negli spazi riscaldati degli istituti di credito dedicati ai prelievi bancomat ma in ogni caso la richiesta è sempre quella che queste persone vengano aiutate.

Qualche settimana fa un senzatetto aveva allestito un bivacco di fortuna sulla scala di metallo del Municipio che era stato smantellato dagli operai di Amsa ed Econord su input dell’Amministrazione comunale. L’appello ad intervenire è arrivato anche dall‘ospedale di Saronno dove chi ha bisogno di uno spazio caldo non esista a passare la notte nelle sale d’attesa e nel piano interrato.

Ad inizio dicembre l’Amministrazione ha presentato il progetto per l’emergenza freddo realizzato con Casa di Marta che prevede un ricovero per la notte per chi accetta di iniziare un percorso che prevede anche la vaccinazione anticovid e alcuni controlli medici.

