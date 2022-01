x x

SARONNO – Doppia programmazione, anche questa settimana, per Radio Orizzonti InBlu, che prosegue con la messa in onda delle associazioni che si occupano delle fasce più deboli della popolazione all’interno del progetto “Fare radio per fare rete” attivato con l’Amministrazione saronnese. L’obiettivo è quello di far conoscere le realtà territoriali che forniscono aiuti economici e pratici o supporti psicologici

Appuntamento oggi, mercoledì 26 gennaio, alle 9.30 (con replica alle 17.05) quando sarà protagonista la Caritas; giovedì 27 gennaio alle 10.30 (con replica alle 19.15) sarà la volta della “Città di Smeraldo”.

Le dirette saranno trasmesse sulla frequenza Fm 88, Dtv 880 e sul podcast pubblicato sul sito di Radio Orizzonti;

